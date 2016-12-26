В Македонии окончательно определился победитель парламентских выборов

Задержка была связана с необходимостью повторного голосования всего на одном участке.

Стали известны победители выборов в Македонии wise-travel.ru

Македонии окончательно определены результаты выборов в парламент, прошедшие две недели назад. Для завершения подсчета понадобилось провести повторное голосование на одном из участков, которое состоялось 25 декабря.

На нем в результате подсчетов избиратели поддержали оппозицию, однако общий расклад сил не изменился, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на македонское издание meta.mk. Внутренняя Македонская революционная организация - Демократическая партия за македонское национальное единство" (ВМРО-ДПМНЕ) получит в парламенте 51 место, оппозиционный Социал-демократический союз (СДСМ) Македонии - 49 мест.

Напомним, парламентские выборы в Македонии состоялись 11 декабря.