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В Македонии окончательно определился победитель парламентских выборов

26 декабря в 08:58

Задержка была связана с необходимостью повторного голосования всего на одном участке.

Македония
Стали известны победители выборов в Македонии
wise-travel.ru
В Македонии окончательно определены результаты выборов в парламент, прошедшие две недели назад. Для завершения подсчета понадобилось провести повторное голосование на одном из участков, которое состоялось 25 декабря.

На нем в результате  подсчетов избиратели поддержали оппозицию, однако общий расклад сил не изменился, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на македонское издание meta.mk.  Внутренняя Македонская революционная организация - Демократическая партия за македонское национальное единство" (ВМРО-ДПМНЕ) получит в парламенте 51 место, оппозиционный  Социал-демократический союз (СДСМ) Македонии  - 49 мест.

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Напомним, парламентские выборы в Македонии состоялись 11 декабря. 

По материалам: Европейская правда
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Тэги Македония парламент выборы оппозиция
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