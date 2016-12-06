В МАГАТЭ договорились усилить борьбу с незаконным оборотом ядерных материалов

Государства-члены агентства подписали декларацию на конференции в Вене.

В МАГАТЭ хотят сильнее бороться с незаконным оборотом ядерных материалов Радио Свобода

Государства-члены Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) высказались за необходимость добиваться укрепления ядерной безопасности в мире путем активизации борьбы с незаконным оборотом ядерных и радиоактивных материалов.

Об этом сказано в единогласно принятой в понедельник, 5 декабря, в Вене министерской декларации об укреплении режима ядерной безопасности во всем мире, сообщает Центр новостей ООН.

"Террористы и преступники будут пытаться воспользоваться любыми пробелами во всемирной системе ядерной безопасности. Любая страна в любой части мира может быть использована как пункт транзита. И любая страна может оказаться объектом нападения. Вот почему эффективное международное сотрудничество является жизненной необходимостью", - заявил генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано, выступая перед делегатами проходящей в Вене конференции по ядерной безопасности.

По словам Амано, во всем мире удалось достичь заметного прогресса в деле укрепления ядерной безопасности.

"Чрезвычайно важно сохранять бдительность в условиях, когда ядерная угроза приобретает все новые формы", - отметил глава МАГАТЭ.

Конференция МАГАТЭ в Вене продлится до пятницы, 9 декабря. Для участия в ней прибыли примерно 200 делегатов из 130 стран мира и 17 международных, региональных и неправительственных организаций.

Ранее сообщалось, что Спецкомитет ООН по разоружению на своем заседании в Нью-Йорке 27 октября, принял резолюцию с призывом начать переговоры о полном запрете ядерного оружия. Первые консультации по таким переговорам могут состояться в марте и июне 2017 года.