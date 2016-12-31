В Мадриде в целях безопасности ограничили движение частных грузовиков

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В столице Испании решили перестраховаться от терактов во время праздников.

В Испании ввели ограничения на грузовики ТАСС

В столице Испании Мадриде, опасаясь повторения терактов, аналогичных тем, что произошли в Ницце и Берлине, временно ввели ограничения на движение частных грузовиков.

Запрет будет действовать на следующей неделе , 3 – 5 января, во время традиционных многотысячных парадов накануне христианского праздника Богоявления, сообщает "Укринформ" со ссылкой на АР.

Запрет на движение в Мадриде во время праздников будет распространятся на автомобили грузоподъемностью свыше 3,5 тонн.

Как сообщалось ранее, вечером в понедельник, 19 декабря, около 20 часов по местному времени грузовик въехал в толпу людей на рождественской ярмарке у Мемориальной церкви кайзера Вильгельма в Берлине. Грузовик врезался в толпу на скорости 60-80 км/ч и, давя людей и руша торговые палатки, проехал от 50 до 80 метров.

В результате умышленного наезда тяжелого грузовика на посетителей берлинской рождественской ярмарки погибли 12 человек, ранения получили еще 70.

Ответственность за теракт на рождественской ярмарке в Берлине взяло на себя "Исламское государство".