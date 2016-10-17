В Людвигсхафене произошел взрыв на химическом предприятии BASF, есть пострадавшие

Жителей Людвигсхафена и соседнего Мангейма просят не выходить на улицу и закрыть окна.

Жителей города попросили не выходить на улицу и закрыть окна

Несколько человек, возможно, пострадали в результате взрыва на предприятии немецкого химического концерна BASF в Людвигсхафене. Неустановленное число людей, находившихся в непосредственной близости от взрыва, считаются пропавшими без вести.

Инцидент произошел в 11.30 по местному времени в понедельник, 17 октября, в портовой части предприятия, где происходит загрузка и выгрузка сжиженных под высоким давлением газов и легковоспламеняющихся жидкостей. Точное число жертв пока не известно.

Жителей Людвигсхафена и Мангейма призвали держать закрытыми окна и двери и по возможности не выходить на улицу.

BASF сообщил, что производство на центральных производственных площадках в Людвигсхафене приостановлено. Всего за минувшие месяцы 2016 года концерн зафиксировал 15 случаев выброса вредных веществ. В 2015 году таких случаев было 13.