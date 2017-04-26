В Лос-Анджелесе произошла крупная автокатастрофа со взрывом и пожаром

Один человек погиб на месте, девять госпитализированы

На пятом шоссе, Лос-Анджелеса в США тяжелый тягач внезапно пробил отбойник и вылетел на встречную полосу. После того, как в общей свалке оказались восемь машин, среди них три тягача, цистерна с молоком, самосвал, микроавтобус и легковые автомобили, начался пожар и произошел взрыв, сообщает издание Los Angeles Daily News.

В результате один человек погиб, а по меньшей мере девять получили ранения разной степени тяжести, одна пострадавшая женщина находится в критическом состоянии. Автомагистраль полностью перекрыта, вокруг места катастрофы разбросаны обломки. Спасатели и дорожные службы ликвидируют последствия аварии. Автомобиль – виновник катастрофы выгорел практически полностью, другие машины также были охвачены пламенем.

Личность погибшего, которого нашли среди обломков первого тягача, неизвестна, и пока непонятно, как именно все произошло. "У нас нет четкой последовательности", - заявил представитель Калифорнийского дорожного патруля Хосе Нуньес.

Тем временем власти Калифорнии дали Apple разрешение на тестирование беспилотных автомобилей. Разрешение подтверждает планы компании на создание фирменных транспортных средств.