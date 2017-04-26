Топ Новости
<
>

В Лос-Анджелесе произошла крупная автокатастрофа со взрывом и пожаром

26 апреля в 14:13

Один человек погиб на месте, девять госпитализированы

< >
123_12 < >
Фото Mike Meadows / Los Angeles Daily News

На пятом шоссе, Лос-Анджелеса в США тяжелый тягач внезапно пробил отбойник и вылетел на встречную полосу. После того, как в общей свалке оказались восемь машин, среди них три тягача, цистерна с молоком, самосвал, микроавтобус и легковые автомобили, начался пожар и произошел взрыв, сообщает издание Los Angeles Daily News.

В результате один человек погиб, а по меньшей мере девять получили ранения разной степени тяжести, одна пострадавшая женщина находится в критическом состоянии. Автомагистраль полностью перекрыта, вокруг места катастрофы разбросаны обломки. Спасатели и дорожные службы ликвидируют последствия аварии. Автомобиль – виновник катастрофы выгорел практически полностью, другие машины также были охвачены пламенем.

Личность погибшего, которого нашли среди обломков первого тягача, неизвестна, и пока непонятно, как именно все произошло. "У нас нет четкой последовательности", - заявил представитель Калифорнийского дорожного патруля  Хосе Нуньес.

Читайте также: В Мексике жертвами автокатастрофы стали 43 человека

Тем временем власти Калифорнии дали Apple разрешение на тестирование беспилотных автомобилей. Разрешение подтверждает планы компании на создание фирменных транспортных средств.

По материалам: eastbaytimes.com
Читайте также
Тэги авто катастрофа взрыв пожар дорога авария Калифорния
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 26.63
EUR 29.00
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...