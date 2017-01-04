В Лондоне задержали подозреваемого в подготовке теракта

Подозреваемый прибыл в британскую столицу из Каира.

В аэропорту Хитроу задержали пассажира, прилетевшего из Каира

В среду, 4 января, в лондоском аэропорту Хитроу задержали 50-летнего мужчину по подозрению в подготовке, передает "Русская служба Би-би-си".

Подозреваемый прибыл в столицу Великобритании из Каира. Имя задержанного не называется. В полиции подчеркнули, что это был запланированный арест в рамках расследования дела о террористической активности за рубежом, однако задержание не связано с деятельностью террористической огранизации "Исламское государство" или событиями в Сирии.

Напомним, 31 декабря немецкая полиция задержала выходца из Сирии по подозрению в подготовке теракта на Новый год. Как стало известно полиции, Хасан А. собирался врезаться в толпу на полицейском автомобиле. На организацию теракта группировка "Исламское государство" обещала 38-летнему мигранту 180 тысяч долларов.