В Лондоне прошел многотысячный митинг против визита Трампа

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Митингующие возмущены антимусульманскими действиями американского президента.

В Лондоне прошли митингом против Трампа

В столице Великобритании прошли многотысячные акции протеста против визита в страну президента США Дональда Трампа

Митингующих возмутил указ президента США о запрете въезда в Америку гражданам семи мусульманских стран.

Участники марша прошлись от посольства США в центре Лондона в направлении Даунинг-стрит. Они призвали премьер-министра Терезу Мэй отказаться от общения с Трампом до тех пор, пока он не отменит пресловутый указ. Диалог премьера с президентом США они рассматривают как "тайный сговор" с Трампом.

Марш протестующих был организован общественными организациями "Против расизма", "Мусульманская ассоциация Британии", "Остановим коалицию войны" и другими объединениями.

Как сообщалось, граждане семи мусульманских стран, которым запрещен въезд на территорию США согласно президентскому распоряжению Дональда Трампа, смогут попасть в США по действующим визам или грин-картам, соответствующее решение приняли таможенные органы.