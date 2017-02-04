В Лондоне прошел многотысячный митинг против визита Трампа

Митингующие возмущены антимусульманскими действиями американского президента.
Митингующих возмутил указ президента США о запрете въезда в Америку гражданам семи мусульманских стран.
Участники марша прошлись от посольства США в центре Лондона в направлении Даунинг-стрит. Они призвали премьер-министра Терезу Мэй отказаться от общения с Трампом до тех пор, пока он не отменит пресловутый указ. Диалог премьера с президентом США они рассматривают как "тайный сговор" с Трампом.
Марш протестующих был организован общественными организациями "Против расизма", "Мусульманская ассоциация Британии", "Остановим коалицию войны" и другими объединениями.
Как сообщалось, граждане семи мусульманских стран, которым запрещен въезд на территорию США согласно президентскому распоряжению Дональда Трампа, смогут попасть в США по действующим визам или грин-картам, соответствующее решение приняли таможенные органы.The Telegraph