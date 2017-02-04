Топ Новости
<
>

В Лондоне прошел многотысячный митинг против визита Трампа

4 февраля в 22:57

Митингующие возмущены антимусульманскими действиями американского президента. 

Митинг Трамп
В Лондоне прошли митингом против Трампа
В столице Великобритании прошли многотысячные акции протеста против визита в страну президента США Дональда Трампа

Митингующих возмутил указ президента США о запрете въезда в Америку гражданам семи мусульманских стран. 

Участники марша прошлись от посольства США в центре Лондона в направлении Даунинг-стрит. Они призвали премьер-министра Терезу Мэй отказаться от общения с Трампом до тех пор, пока он не отменит пресловутый указ. Диалог премьера с президентом США они рассматривают как "тайный сговор" с Трампом. 

Марш протестующих был организован общественными организациями "Против расизма", "Мусульманская ассоциация Британии", "Остановим коалицию войны" и другими объединениями.

Читайте также: Трамп бросил трубку во время разговора с премьером Австралии – Washington Post

Как сообщалось, граждане семи мусульманских стран, которым запрещен въезд на территорию США согласно президентскому распоряжению Дональда Трампа, смогут попасть в США по действующим визам или грин-картам, соответствующее решение приняли таможенные органы.

По материалам: The Telegraph
Читайте также
Тэги США президент органы мусульманство виза митинг указ протест марш въезд Лондон ассоциация общество
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 26.99
EUR 29.17
Последние новости