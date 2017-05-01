В Лондоне по подозрению в подготовке теракта задержали трех девушек

Возраст задержанных не превышает 19 лет.

В Лондоне задержали еще троих предполагаемых террористок cyplive.com

Лондонская полиция в понедельник, 1 мая, задержала трех девушек в возрасте от 18 до 19 лет, которых подозревают в причастности к терроризму, сообщает пресс-служба

Британские правоохранители подчеркнули, что задержание было произведено в рамках операции спецслужб.

Ранее, 27 апреля, во время антитеррористической операции в графстве Кент были задержаны шестеро подозреваемых, одна из которых получила огнестрельное ранение. Ее выписали из больницы и отправили под стражу.

В Скотланд-Ярде рассказали, что новые задержания связаны с теми, которые проводились на прошлой неделе. Задержанных девушек подозревают в подготовке терактов.

Напомним, 4 января в лондонском аэропорту Хитроу по подозрению в подготовке теракта задержали 50-летнего мужчину. Он прибыл в Великобританию из Каира. В полиции подчеркнули, что это был запланированный арест в рамках расследования дела о террористической активности за рубежом.