В Лондоне по подозрению в подготовке теракта задержали трех девушек

Возраст задержанных не превышает 19 лет.
Британские правоохранители подчеркнули, что задержание было произведено в рамках операции спецслужб.
Ранее, 27 апреля, во время антитеррористической операции в графстве Кент были задержаны шестеро подозреваемых, одна из которых получила огнестрельное ранение. Ее выписали из больницы и отправили под стражу.
В Скотланд-Ярде рассказали, что новые задержания связаны с теми, которые проводились на прошлой неделе. Задержанных девушек подозревают в подготовке терактов.
Напомним, 4 января в лондонском аэропорту Хитроу по подозрению в подготовке теракта задержали 50-летнего мужчину. Он прибыл в Великобританию из Каира. В полиции подчеркнули, что это был запланированный арест в рамках расследования дела о террористической активности за рубежом.Корреспондент.net