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В Лондоне открыли отель для борьбы с зимней депрессией

7 февраля в 15:15

В интерьере отеля только преобладает яркий зеленый цвет – Greenery.

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Интерьер выполнен в цветовой гамме Greenery (свежая зелень) Фото Airbnb

Онлайн-площадка аренды жилья Airbnb совместно с институтом Pantone открыли в Лондоне мини-отель для борьбы с зимней депрессией, сообщает Bored Panda.

Интерьер выполнен в цветовой гамме Greenery (свежая зелень), признанной институтом Pantone главным цветом нынешнего года. Помещения также украшены множеством вазонов с различными растениями. В одной из комнат обустроен настоящий лес с папоротником, соснами, кустарниками и лиственными деревьями.

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По замыслу авторов проекта, пребывание в "зеленом" отеле рекомендовано тем, кто на исходе зимы упал духом и никак не может выйти из депрессии.

По материалам: ZN.UA
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Тэги зима депрессия отель Лондон
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