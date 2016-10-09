В Литве сегодня пройдут выборы в парламент

Граждане страны будут выбирать 141 депутата Сейма.
Своих кандидатов в парламент выдвинули 12 партий и две партийные коалиции, сообщает ТАСС.
Сейм состоит из 141 депутата, которые избираются на четыре года по смешанной системе: 71 депутат - в одномандатных округах по мажоритарной системе, 70 - по партийным спискам. Для того чтобы провести в Сейм своих представителей, партия должна преодолеть 5-процентный барьер, партийные коалиции - 7-процентный.
В борьбе участвуют 1416 кандидатов, что почти на 600 человек меньше, чем в 2012 году.
Как сообщалось, накануне выборы в парламент состоялись в Грузии, там лидирует правящая партия.ТАСС