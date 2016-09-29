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В Лейпциге из зоопарка сбежали двое львов, одного из них застрелили

29 сентября в 16:40

Поиском львов занималась местная полиция.

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Майо и Мотшегетси родились около года назад в зоопарке Базеля
Spiegel-Online
В Германии в городе Лейпциг два льва преодолели заградительную решетку в зоопарке и выбрались на волю. Позже одного из них застрелила полиция, сообщает The Guardian.

Два самца льва, Майо (Majo) и Мотшегетси (Motshegetsi), родились около года назад в зоопарке Базеля, однако в августе 2016 были перевезены в зоопарк Лейпцига.

Как сообщила представитель зоопарка Мария Зегебарт, животные прорвались через ограждение непонятным образом, сразу после этого зоопарк был закрыт.

К поиску львов была привлечена местная милиция. В результате одного из львов застрелили, а второго смогли загнать обратно в клетку.

Директор зоопарка Йорг Юнхольд сообщил, что изначально в животное выстрелили транквилизатором, но поскольку он не подействовал, полиция применила огнестрельное оружие.

"В этом случае безопасность людей идет на первое место", - добавил он.

На текущий момент неизвестно, какой именно из львов был застрелен.

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Напомним, 14 июня прошлого года Тбилиси пережил разрушительный ливень, в результате которого погибло не менее 19 человек, а сотни животных разбежались из зоопарка. Особо опасных животных полиция вынуждена была убить.  При этом сбежавший из зоопарка Тбилиси тигр убил человека.

По материалам: ZN.UA
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Тэги зоопарк Львов животные полиция
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