В Латвии выпустили полупрозрачную монету

Монету номиналом в 5 евро будут продавать по 85 евро.
"Каркас" монеты - серебряное кольцо; посередине — прозрачная керамика (шпинель) марки Perlucor; в центре — модель Земли из серебра, пишет Мeduza.
Номинал монеты - 5 евро, но продаваться она будет за 85 евро.
Идея "Земли" победила в конкурсе на самую инновационную монету евро, который в 2015 году провел Банк Латвии.
Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины ко Дню святого Николая с 12 декабря ввел обращение новую памятную монету номиналом в пять гривень.Медуза