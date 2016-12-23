В Латвии выпустили полупрозрачную монету

Монету номиналом в 5 евро будут продавать по 85 евро.

Идея новой монеты победила в конкурсе Meduza

Банк Латвии выпустил коллекционную полупрозрачную монету "Земля" номиналом 5 евро.

"Каркас" монеты - серебряное кольцо; посередине — прозрачная керамика (шпинель) марки Perlucor; в центре — модель Земли из серебра, пишет Мeduza.

Номинал монеты - 5 евро, но продаваться она будет за 85 евро.

Идея "Земли" победила в конкурсе на самую инновационную монету евро, который в 2015 году провел Банк Латвии.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины ко Дню святого Николая с 12 декабря ввел обращение новую памятную монету номиналом в пять гривень.