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В Латвии стартуют учения НАТО Summer Shield

17 апреля в 02:38

В учениях примут участие военные из 12 стран.

Военные НАТО Латвия
НАТО проведет крупные учения в Прибалтике
flickr/NATO
В Латвии сегодня, 17 апреля, стартуют учения НАТО Summer Shield, в которых примут участие 1,2 тысячи военнослужащих из Латвии, Литвы, Эстонии, США, Канады, Великобритании, Люксембурга, Болгарии, Румынии, Словакии, Германии и Швеции.

Учения продлятся до 30 апреля.  На них будет отрабатываться артиллерийская поддержка, воздушная оборона и разведка, противодействие оружию массового поражения, противотанковая оборона и операции военных инженеров.

Учения Summer Shield проводятся в Латвии с 2004 года. С 2014 года они включены в список учений НАТО и открыты для участия всех стран-членов альянса. В 2016 году в учениях участвовало свыше 1,3 тысячи военнослужащих.

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Напомним, что на саммите НАТО в Варшаве в июле 2016 года также было принято решение разместить четыре батальона в Польше, Литве, Латвии и Эстонии в 2017 году.

Германия руководит батальоном в Литве, США - в Польше, Великобритания - в Эстонии, а канадцы - в Латвии.

По материалам: РИА Новости
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Тэги учения Латвия НАТО военный
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