В Латвии стартуют учения НАТО Summer Shield

В учениях примут участие военные из 12 стран.
Учения продлятся до 30 апреля. На них будет отрабатываться артиллерийская поддержка, воздушная оборона и разведка, противодействие оружию массового поражения, противотанковая оборона и операции военных инженеров.
Учения Summer Shield проводятся в Латвии с 2004 года. С 2014 года они включены в список учений НАТО и открыты для участия всех стран-членов альянса. В 2016 году в учениях участвовало свыше 1,3 тысячи военнослужащих.
Напомним, что на саммите НАТО в Варшаве в июле 2016 года также было принято решение разместить четыре батальона в Польше, Литве, Латвии и Эстонии в 2017 году.
Германия руководит батальоном в Литве, США - в Польше, Великобритания - в Эстонии, а канадцы - в Латвии.РИА Новости