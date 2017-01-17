В Кыргызстане возобновились поисковые работы на месте падения турецкого самолета

В стране объявлен траур по жертвам авиакатастрофы.

На месте падения турецкого самолета могут оставаться тела погибших http://zanoza.kg/

В Кыргызстане утром во вторник, 17 января, возобновились поисковые работы на месте падения турецкого грузового самолета.

Все работы на месте трагедии были приостановлены в понедельник вечером из-за наступления темноты. В МЧС Кыргызстана не исключают, что под завалами могут оставаться тела погибших. Место падения лайнера уже расчищено "от мелких обломков", осталось "решить вопрос" с крупными фрагментами Boeing, сообщает ТАСС.

Во второй половине дня 17 января второй половине дня в Кыргызстан прибудут эксперты Межгосударственного авиационного комитета, которым будут переданы обнаруженные на месте катастрофы черные ящики для проведения их расшифровки.

На данный момент идентифицированы тела 32 человек, в том числе четырех пилотов разбившегося лайнера. Неопознанными пока остаются "несколько фрагментов тел".

В связи с трагедией в Кыргызстане объявлен национальный траур.

Принадлежащий одной из турецких компаний грузовой Boeing-747, который следовал по маршруту Гонконг - Бишкек - Стамбул, 16 января во время посадки в бишкекском аэропорту Манас рухнул на находящийся поблизости дачный поселок, в котором проживали люди. Лайнер полностью снес 23 одноэтажных жилых дома. Примерно каждый третий из погибших - ребенок.

О других подробностях авиакатастрофы читайте в материале ZN.UA "Крушение "Боинга" под Бишкеком: главное".