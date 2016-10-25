В Кыргызстане констатировали отсутствие оригинала конституции в виде подписанного текста

В качестве подлинника конституции приходится рассматривать одновременно два документа.

В Кыргызстане не оказалось подлинника конституции с последними изменениями president.kg

Оригинала конституции Кыргызстана в виде окончательного текста с подписями должностных лиц не существует, пишет газета "Вечерний Бишкек" со ссылкой на хронологический документ отдела информационной политики аппарата президента.

На прошлой неделе парламент страны одобрил во втором чтении закон о назначении референдума по внесению изменений в конституцию на 11 декабря, однако депутаты обратились к представителям органов государственной власти с просьбой предоставить палате оригинал действующего Основного закона страны. Позднее выяснилось, что в министерстве юстиции и аппарате президента располагают лишь копиями документа.

"В результате подлинника конституции в виде окончательного текста с набором подписей определенных должностных лиц в природе не оказалось. В качестве подлинника конституции приходится рассматривать одновременно два документа — проект конституции, вынесенный на референдум декретом ВП (временное правительство – ред.) от 19 мая 2010 года и поправки в проект конституции, утвержденные декретом ВП от 26 мая 2010 года. Легитимность конституции подтверждается опубликованием ее текста в газете "Эркин Тоо" от 6 июля 2010 года", — сообщил отдел информационной политики аппарата президента Кыргызстана.

В аппарате признали, что "отсутствие сведенного в единый документ, пусть не подписанного официально, но хотя бы завизированного высшим руководством временного правительства, принятой народом конституции, привело впоследствии к расхождениям в различных изданиях этого основополагающего документа и к известной неразберихе. По сути, это было игнорирование принципов правового государства".

Как отметили в ведомстве, существующую ошибку можно исправить во время референдума 11 декабря 2016 года в соответствии с рассматриваемым парламенте проектом закона "О внесении изменений в Конституцию".

Действующая конституция Кыргызстана была принята всенародным референдумом через три месяца после государственного переворота, произошедшего в апреле 2010 года, найдя поддержку более 90% избирателей. Проект конституции прошел международную экспертизу Венецианской комиссии. В ней есть пункт, запрещающий изменение Основного закона страны до 2020 года.