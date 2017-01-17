В Кыргызстане количество жертв крушения самолета увеличилось до 38

Под крупными обломками обнаружен четвертый член экипажа.

Под обломками самолета спасатели нашли еще двух погибших K-news

Около 10:00 утра по местному времени из-под крупных обломков самолета спасатели извлекли тела двух человек, один из которых был идентифицирован как член экипажа упавшего самолета.

Таким образом, количество жертв катастрофы увеличилось до 38. При этом все погибшие опознаны родственниками, установлены имена 32 из них, в том числе детей. Неопознанными пока остаются "несколько фрагментов тел".

В связи с трагедией в Кыргызстане объявлен национальный траур.

Напомним, грузовой Boeing 747 авиакомпании Turkish Airlines утром 16 января потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Манас" в столице Кыргызстана Бишкеке. В результате падения самолета на поселок Дачи СУ Сокулукского района Чуйской области, погибли по меньшей мере 30 человек, включая пилота.

Ранее в морге Республиканского центра судебно-медицинской экспертизы Кыргызстана опознали 15 тел погибших в результате крушения грузового самолета. Среди них – пятеро детей.

О других подробностях авиакатастрофы читайте в материале ZN.UA "Крушение "Боинга" под Бишкеком: главное".