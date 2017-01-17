В Кыргызстане исключили версию о теракте на борту разбившегося турецкого "Боинга"

Никаких следов взрывчатки в самолете не нашли.
Об этом во время заседания парламента Киргизии заявил заместитель министра внутренних дел республики Курсан Асанов. "Следов взрывчатых веществ на деталях потерпевшего крушение самолета не обнаружено", - цитирует Асанова российское агентство ТАСС.
Как сообщалось, число жертв катастрофы в Кыргызстане уже достигло 38. В стране объявлен траур.
Напомним, грузовой Boeing 747 авиакомпании Turkish Airlines утром 16 января потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Манас" в столице Кыргызстана Бишкеке. В результате падения самолета на поселок Дачи СУ Сокулукского района Чуйской области, погибли по меньшей мере 30 человек, включая пилота.
Ранее в морге Республиканского центра судебно-медицинской экспертизы Кыргызстана опознали 15 тел погибших в результате крушения грузового самолета. Среди них – пятеро детей.
О других подробностях авиакатастрофы читайте в материале ZN.UA "Крушение "Боинга" под Бишкеком: главное".ТАСС