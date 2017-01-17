В Кыргызстане исключили версию о теракте на борту разбившегося турецкого "Боинга"

Никаких следов взрывчатки в самолете не нашли.

"Боинг" в Бишкеке упал не из-за теракта K-news

В МВД Кыргызстана исключили версию теракта как возможной причины крушения турецкого грузового самолета 16 января вблизи Бишкека.

Об этом во время заседания парламента Киргизии заявил заместитель министра внутренних дел республики Курсан Асанов. "Следов взрывчатых веществ на деталях потерпевшего крушение самолета не обнаружено", - цитирует Асанова российское агентство ТАСС.

Как сообщалось, число жертв катастрофы в Кыргызстане уже достигло 38. В стране объявлен траур.

Напомним, грузовой Boeing 747 авиакомпании Turkish Airlines утром 16 января потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Манас" в столице Кыргызстана Бишкеке. В результате падения самолета на поселок Дачи СУ Сокулукского района Чуйской области, погибли по меньшей мере 30 человек, включая пилота.

Ранее в морге Республиканского центра судебно-медицинской экспертизы Кыргызстана опознали 15 тел погибших в результате крушения грузового самолета. Среди них – пятеро детей.

О других подробностях авиакатастрофы читайте в материале ZN.UA "Крушение "Боинга" под Бишкеком: главное".