Путин и Трамп провели телефонный разговор

Инициатором звонка была Россия.

Между Путиным и Трампом состоялся телефонный разговор Delfi.lt

Между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и новоизбранным президентом США Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор, сообщили в пресс-службе Кремля.

"Российский лидер еще раз поздравил собеседника с победой на президентских выборах, пожелал ему успехов в реализации предвыборной программы и отметил готовность выстраивать партнерский диалог с новой администрацией на принципах равноправия, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга", - отметили в пресс-службе Кремля.

В ходе разговора стороны высказались в пользу активной совместной работы по нормализации двусторонних отношений путем развития их торгово-экономического компонента, отмечают в пресс-службе президента РФ.

Как отмечается на сайте Кремля, Путин и Трамп обсудили вопросы урегулирования кризиса в Сирии, а также высказались за объединения усилий в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом.

В предвыборном штабе Дональда Трампа подтвердили разговор с Путиным, подчеркнув, что инициатива телефонного разговора исходила от России. По данным штаба, стороны обсудили взаимные угрозы и вызовы, а также экономические отношения между двумя странами, передает BBC.

Как заявил 14 ноября президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции в Стокгольме, вопрос принадлежности Крымского полуострова не лежит в плоскости отношений между США и РФ. Он подчеркнул, что у него нет информации по поводу существования каких-либо договоренностей между Вашингтоном и Москвой.

"У меня нет никакой информации относительно каких-то договоренностей между США и Россией. Вопрос Крыма не лежит в плоскости отношений США и России", - отметил он.