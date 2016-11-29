В Кремле заметили, что взгляды Трампа и Путина на Кастро расходятся

Песков объяснил это тем, что следующий американский и действующий российский президенты "не идентичны".
Об этом, как сообщает Reuters, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Путин почтил память лидера кубинской революции, назвав его "настоящим другом России", в то время как Трамп назвал Кастро "жестоким диктатором".
"Они не идентичны, конечно же могут быть различия", - пояснил Песков.
"В целом, взгляды совпадают во многих случаях. Но, без сомнения, отличия есть, в частности, когда речь идет об оценке роли Кастро", - добавил он.
Однако, несмотря на лояльное отношение, Путин не поедет на похороны Кастро. Вчера в Кремле объяснили, что у российского президента очень плотный график. Тем временем тело Фиделя Кастро кремировали на закрытой церемонии. Кубинцы смогут принять участие церемонии прощания с лидером революции" в понедельник и во вторник, 28 – 29 ноября. Церемония захоронения состоится 4 декабря в 07:00 по местному времени на кладбище святой Ифигении в городе Сантьяго-де-Куба.ZN.UA