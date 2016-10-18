В Кремле сообщили о поддержке Моторолы в российском обществе

Поддержка Моторолы в российском обществе является атрибутом свободного плюралистического общества, сообщил Песков.

Русские скорбят по Мотороле не по указке из Кремля, а по зову сердца Facebook/Алексей Смирнитский

Вопрос поддержки убитого в Донецке гражданина РФ Арсения Павлова (Моторолы) относится к общественному мнению граждан России и не носит официальный характер, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Есть общественное мнение. Общественное мнение чутко реагирует на те или иные события, на роль тех или иных людей. Это не является официальной позицией, это не является отражением официальной линии. Это атрибут свободного плюралистического общества, которому кто-то или импонирует, или нет. Что-то или кто-то", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, является ли прославление в обществе фигуры Моторолы позицией России и будут ли ему присвоены государственные награды.

При этом он добавил: "В данном случае это такая солидарность с жителями Донбасса, которые подверглись таким провокационным действиям, конечно, вполне объяснима с точки зрения российского общественного мнения".

Вечером 16 октября стало известно о ликвидации одного из боевиков террористической группировки "ДНР" гражданина РФ Арсения Павлова по кличке Моторола. Террориста взорвали в лифте жилого дома в Донецке. Моторола находился в эпицентре взрыва и получил травмы, несовместимые с жизнью.

СБУ и МВД Украины подтвердили ликвидацию террориста Моторолы, высказав предположение, что его устранили российские спецслужбы.