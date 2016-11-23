В Кремле согласились с оценкой Трампа о неудачности идеи "перезагрузки" в отношениях

Последствия предыдущей "перезагрузки" в отношениях между странами оказались совсем не такими, какими их хотели видеть в Москве.

В Кремле прокомментировали заявление Трампа о провальности "перезагрузки"

Российская сторона согласна с оценкой новоизбранного президента СШАо некорректности применения термина "перезагрузка" по отношению к новому этапу отношений между Вашингтоном и Москвой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как сообщает "УНИАН", отвечая на вопросы журналистов, Песков подчеркнул, что российская сторона готова выстраивать с США "добрые, взаимовыгодные и равные отношения".

"Я хочу напомнить слова президента Путина. Он неоднократно и по различным поводам говорил о желании выстраивать добрые, взаимовыгодные и равные отношения с США. То есть, в данном случае президент всегда отмечал, что рассчитывает на взаимность со стороны Вашингтона", - подчеркнул он.

При этом, представитель Кремля признал, что сегодня отношения между США и РФ оказались "на дне".

"Вряд ли можно что-то напортить в этих отношениях. Они находятся совсем на дне, но, безусловно, мы рассчитываем на то, что диалог будет возобновлен и начнется непростой, и ясно, что небыстрый процесс вывода отношений в конструктивное русло", - указал Песков.

По его словам, термин "перезагрузка", действительно скомпрометировал себя.

"Что касается слова "перезагрузка отношений", ну, наверное, действительно здесь можно с избранным президентом согласиться: слово действительно несколько себя скомпрометировало, ибо последствия этой перезагрузки действительно совсем не те, которые мы хотели бы видеть. Термин в данном случае не имеет никакого значения, главное - это наличие желания и демонстрация готовности пойти на нормализацию отношений", - заключил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что выступает за диалог с российским президентом Владимиром Путиным, однако отвергает идею того, что любое потепление отношений с Москвой можно будет назвать "перезагрузкой"

Трамп сделал такое заявление, напоминая о том, что Хиллари Клинтон, занимая пост госсекретаря, якобы провалила попытку "перезагрузить" отношения США и РФ. При этом, новоизбранный президент США выступил за "хороший" диалог с Путиным.

Тем временем, республиканец Джон Маккейн назвал "неприемлемыми" намерения Трампа сблизиться с Россией. Он напомнил, что Путин - это бывший агент КГБ, которому нельзя верить. А последняя попытка США перезагрузить отношения с Россией закончились вторжением российских войск в Украину и Сирию.

Подробнее о победе республиканца Дональда Трампа на выборах в США и приоритетах его политики на должности главы государства читайте в статье Богдана Яременко и Олега Белоколоса "Выборы президента США: как произошло невероятное, и чего ожидать Украине?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".