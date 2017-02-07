В Кремле согласились подождать извинений журналиста Fox News до 2023 года

Администрация российского президента также возмутилась манерам журналиста.
В администрации добавили, что они добрые и терпеливые и готовы вернуться к этому вопросу в 2023 году. Также Кремль остался недовольным манерами американского ведущего.его извинения могут быть готовы к 2023 году.
Ранее сообщалось, что администрация Кремля потребовала извинений от американского телеканала Fox News за то, что ведущий Билл О'Рейли назвал президента РФ Владимира Путина убийцей.
Перед этим президент США Дональд Трамп проигнорировал утверждение журналиста о том, что президент РФ Владимир Путин "убийца" и заявил, что в Соединенных Штатах Америки также "много убийц".ТАСС