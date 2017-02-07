В Кремле согласились подождать извинений журналиста Fox News до 2023 года

Администрация российского президента также возмутилась манерам журналиста.

В администрации российского президента решили дождаться извинений Билла О'Рейли

В администрации президентасообщили, что готовы дождаться извинений от Билла О'Рейли до 2023 года. Так Кремль ответил на шутливое обещание американского ведущего поработать над извинениями до 2023 года, сообщает ТАСС

В администрации добавили, что они добрые и терпеливые и готовы вернуться к этому вопросу в 2023 году. Также Кремль остался недовольным манерами американского ведущего.

Напомним, что Ведущий телеканала Fox News Билл О'Рейли, который ранее назвал Владимира Путина "убийцей", сказал, что

Ранее сообщалось, что администрация Кремля потребовала извинений от американского телеканала Fox News за то, что ведущий Билл О'Рейли назвал президента РФ Владимира Путина убийцей.

Перед этим президент США Дональд Трамп проигнорировал утверждение журналиста о том, что президент РФ Владимир Путин "убийца" и заявил, что в Соединенных Штатах Америки также "много убийц".