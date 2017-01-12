В Кремле расценили переброску американских танков в Польшу как угрозу

США разместят в Польше более 400 единиц гусеничной и более 900 передвижной военной техники. В Кремле прокомментировали переброску войск.

Песков опасается американских танков в Польше Радио Польша

США разместят в Польше более 400 единиц гусеничной и более 900 передвижной военной техники. В Кремле прокомментировали переброску войск.

В России рассматривают размещение в Польше американских танков и бронетехники как угрозу ее интересам и безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы смотрим на это как на угрозу для нас. Это действия, которые угрожают нашим интересам, нашей безопасности", - сказал представитель Владимира Путина.

На уточняющий вопрос, расценивают ли переброску тысячи американских военных в Польшу в качестве реальной угрозы или же это просто вызывает раздражение России, Песков ответил: "Тысяча или 10 тысяч (военнослужащих) - речь идет о наращивании военного присутствия, и тут нечего добавлять".

6 января в немецком порту Bremerhaven началась разгрузка военного оборудования бронетанковой бригады Боевой группы США, предназначенного для Польши. Бригадная Боевая группа перебрасывает около 3,5 тысяч солдат, более 400 единиц гусеничной и более 900 передвижной военной техники, в том числе 87 танков, 18 самоходных гаубиц Paladin, 400 армейских вседорожников Хамви и 144 боевая машина пехоты Bradley.

Американские бригады будут находиться в Польше и в других странах региона в ротационном порядке в рамках операции Atlantic Resolve ("Атлантическая решимость"), что является ответом на агрессию России в Украине.