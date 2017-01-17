В Кремле прокомментировали "снежную диету" жителей России

Советник Трампа заявил, что русские способны есть снег, чтобы выжить. В Кремле говорят, что питаются деликатесами.

В Кремле питаются деликатесами и о "снежной диете" ничего не слышали ZN.UA

Пресс-секретарь президента Россииодобрил заявление советника Дональда Трампа о санкциях, но "снежную диету" назвал метафорой.

"То что, санкции во многом имеют обратный эффект, причем и для страны, в отношении которой вводятся санкции, и в отношении той страны, которая вводит санкции, об этом мы говорили неоднократно и давно. Что касается таких метафор, то, наверное, с этим можно согласиться, хотя я бы уточнил, что, конечно, наверно, все-таки русские предпочитают не снег есть, а очень вкусные деликатесы отечественного производства, которых становится все больше и больше благодаря санкциям", - цитирует Пескова российское государственное агентство РИА Новости.

Ранее советник избранного президента США Дональда Трампа по связям с бизнесом Энтони Скарамуччи в интервью российскому государственному агентству ТАСС заявил, что санкции в некотором роде имели обратный эффект из-за характера российских людей. "Я думаю, что русские готовы были бы есть снег, чтобы выжить. В моем понимании санкции, скорее всего, сплотили вашу нацию вокруг президента. Но в долгосрочной перспективе могут ли санкции быть болезненными, эффективными для других наций? Ответ - да, конечно. Иначе бы их не использовали", - сообщил советник.

Напомним, что страны Запада не вводили ограничения на продовольственные поставки на территорию России. Запрет на ввоз в страну ряда продуктов был введен российским президентом Владимиром Путиным летом 2014 года.