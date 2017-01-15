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В Кремле прокомментировали информацию о возможной встрече Трампа с Путиным

15 января в 16:20

Официальный представитель Трампа назвал сообщения о встрече в Рейкьявике фальшивкой. Песков вообще ничего не сказал.

Песков
Песков ничего не знает о переговорах Трампа с Путиным
rtvi.com
Переговоры о возможной встрече избранного президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным пока не ведутся, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Пока никаких переговоров о встрече нет", - сказал Песков.

Ранее британская The Sunday Times сообщила, что избранный президент США Дональд Трамп планирует провести встречу в Рейкьявике с главой РФ Владимиром Путиным.

По информации газеты, Трамп и его команда сообщили британским властям, что первая зарубежная поездка нового президента США будет организована для встречи с российским лидером и состоится в столице Исландии, как это было три десятилетия назад на переговорах Рональда Рейгана и Михаила Горбачева в этом городе.

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Официальный представитель избранного президента США Шон Спайсер опроверг сообщение о том, что Дональд Трамп после вступления в должность планирует встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в Рейкьявике.

"Это неправда. Информация на 100% фальшивая", - написал Спайсер в своем твиттере.

По материалам: ZN.UA , РИА Новости ,
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Тэги президент встреча Путин переговоры США
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