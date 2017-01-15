В Кремле прокомментировали информацию о возможной встрече Трампа с Путиным

Официальный представитель Трампа назвал сообщения о встрече в Рейкьявике фальшивкой. Песков вообще ничего не сказал.
"Пока никаких переговоров о встрече нет", - сказал Песков.
Ранее британская The Sunday Times сообщила, что избранный президент США Дональд Трамп планирует провести встречу в Рейкьявике с главой РФ Владимиром Путиным.
По информации газеты, Трамп и его команда сообщили британским властям, что первая зарубежная поездка нового президента США будет организована для встречи с российским лидером и состоится в столице Исландии, как это было три десятилетия назад на переговорах Рональда Рейгана и Михаила Горбачева в этом городе.
Официальный представитель избранного президента США Шон Спайсер опроверг сообщение о том, что Дональд Трамп после вступления в должность планирует встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в Рейкьявике.
"Это неправда. Информация на 100% фальшивая", - написал Спайсер в своем твиттере.ZN.UA , РИА Новости ,