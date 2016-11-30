В Кремле ожидают разъяснений от Эрдогана относительно его заявлений о Сирии

Песков отметил, что заявление турецкого президента диссонирует с пониманием Россией ситуации.

В Кремле удивлены заявлением Эрдогана vm.ru Турция начала операцию в Сирии для свержения Асада.

"Мы, безусловно, надеемся, что в ближайшее время поступят какие-то разъяснения на этот счет от наших турецких партнеров", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"(Это) заявление, которое в целом диссонирует с предыдущими, и заявление, которое диссонирует с нашим пониманием ситуации - с нашим как государства, Вооруженные силы которого единственные находятся в легитимном режиме на территории Сирийской Арабской республики, то есть на основе обращения соответствующего легитимных властей", - подчеркнул представитель Кремля.

В тоже время он отметил, что это заявление не может повлиять на отношения Москвы и Анкары.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе симпозиума межпарламентской Иерусалимской платформы в Стамбуле заявил о том, что турецкие войска начали военные действия на территории Сирии для того, чтобы положить конец правлению президента Сирии Башара аль-Асада. "Мы не положили глаз на сирийскую землю. Мы хотим, чтобы земли принадлежала реальным владельцам. Мы вошли туда, чтобы закончить правление тирана Асада, который терроризирует население. Мы бы не входили туда по другой причине", - заявил турецкий президент.

24 августа 2016 турецкие вооруженные силы начали операцию в Сирии под названием "Щит Ефрата" якобы с целью защиты своих границ от боевиков ИГИЛ и курдских вооруженных формирований. Турция проводила операцию в тесном сотрудничестве с бойцами "Сирийской свободной армии".

Как известно, президент Сирии Башар Асад яввляется официальным союзником России, вооруженные силы которой принимают участие в конфликте на стороне официальных властей Сирии.

Отношения между Турцией и Россией, которые были крайне напряженными после того, как истребитель ВВС Турции в ноябре 2015 года сбил российский военный самолет, резко потеплели после неудачной попытки военного переворота в Турции в июле 2016 года.