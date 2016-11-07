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В Кремле отрицают причастность к подготовке покушения на премьера Черногории

7 ноября в 17:27

От Черногории никаких запросов не поступало, заявляют в Москве.  

Джуканович
В Кремле говорят, что не планировали смещать Джукановича

Россия не имеет никакого отношения к подготовке покушения на премьер-министра Черногории Мило Джукановича и попытке переворота в этой стране, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

По его словам, от Черногории не поступало никаких официальных запросов, связанных с расследованием попытки переворота. По данным "Интерфакс", в российской дипломатической миссии в Черногории также заявили, что не получали от местных властей каких-либо официальных уведомлений, передает "Радио Свобода".   

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В Черногории заявили, что предотвратили покушение на премьер-министра Мило Джукановича

По данным прокуратуры Черногории, группировка намеревалась убить Джукановича, чтобы пророссийская оппозиция, у которой недостаточно ресурсов для победы на выборах, смогла захватить власть в Черногории. "Органы государственной власти выяснили, что преступная группа была сформирована на территории Черногории, Сербии и России с задачей совершать акты терроризма", – уточнил спецпрокурор по борьбе с организованной преступностью Миливое Катнич.

По материалам: Радио Свобода
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