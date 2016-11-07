В Кремле отрицают причастность к подготовке покушения на премьера Черногории

От Черногории никаких запросов не поступало, заявляют в Москве.

В Кремле говорят, что не планировали смещать Джукановича

Россия не имеет никакого отношения к подготовке покушения на премьер-министра Черногории Мило Джукановича и попытке переворота в этой стране, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, от Черногории не поступало никаких официальных запросов, связанных с расследованием попытки переворота. По данным "Интерфакс", в российской дипломатической миссии в Черногории также заявили, что не получали от местных властей каких-либо официальных уведомлений, передает "Радио Свобода".

В Черногории заявили, что предотвратили покушение на премьер-министра Мило Джукановича.

По данным прокуратуры Черногории, группировка намеревалась убить Джукановича, чтобы пророссийская оппозиция, у которой недостаточно ресурсов для победы на выборах, смогла захватить власть в Черногории. "Органы государственной власти выяснили, что преступная группа была сформирована на территории Черногории, Сербии и России с задачей совершать акты терроризма", – уточнил спецпрокурор по борьбе с организованной преступностью Миливое Катнич.