В Кремле отреагировали на списки Савченко

Главной причиной невозможности обмена пленными в настоящее время Песков назвал якобы отстуствие доверия между Киевом и Донбассом.

Дмитрий Песков допустил возможность обмена пленными в будущем vm.ru

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков не исключил возможности обсуждения вопросав рамках Трехсторонней контактной группы, сообщает "Интерфакс-Украина".

Песков заявил о том, что в рамках обмена пленными "Москва будет способствовать повышению уровня доверия между Киевом и Донбассом"

Во время пресс-конференции Дмитрия Пескова, ему был задан вопрос о том, изучили ли в Кремле опубликованные народным депутатом Украины Надеждой Савченко списки "российских граждан, находящихся на территории Украины".

"У меня нет сомнения, что, так или иначе, это будет анализироваться, безусловно, и конечно, я не могу исключить, что в той или иной форме произойдет обмен мнениями в ходе работы контактной группы - соответствующих подразделений", - ответил пресс-секретарь президента РФ.

Дмитрий Песков также объяснил, почему с его точки зрения обмен пленными между Украиной и Россией невозможен в настоящее время.

"Я бы не сказал, что здесь можно упрекнуть какую-то одну из сторон - я имею в виду Донбасс и Киев - но это вопрос именно договоренностей и доверия этих вот двух сторон", - подчеркнул он.

Напомним, 10 января Савченко, вопреки просьбам СБУ, опубликовала списки пленных и пропавших без вести в Донбассе. По словам народного депутата, Украиной разыскиваются 494 без вести пропавших.

По данным СБУ, террористы ОРДЛО удерживают в заложниках 110 украинских граждан. 492 человека считаются пропавшими без вести. В Минске продолжаются переговоры об обмене пленными по формуле "228 на 58", согласованной с ОБСЕ.

Как сообщалось, 7 декабря Савченко тайно посетила Минск, где встретилась с главарями террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницким. Ранее Надежда Савченко дала показания Службе безопасности Украины по поводу своих поездок в оккупированные районы Донецкой и Луганской областей.

В СБУ утверждают, что Савченко не координировала свои действия с ними. Однако, как стало известно ZN.UA, Надежда Савченко встречалась с советником главы СБУ Юрием Тандитом накануне и после своей встречи с главарями "ДНР/ЛНР". В переговорах с боевиками также принимал участие близкий к Виктору Медведчуку руководитель ГО "Офицерский корпус" Владимир Рубан.