В Кремле объявили войну в Донбассе "внутриукраинским конфликтом"

В Москве не только считают войну "внутриукраинским конфликтом", но и будут рады урегулированию.

В Кремле утверждают, что украинцы воюют друг с другом vp.donetsk.ua

Пресс-секретарь российского президентазаявил, что между Россией и Украиной нет конфликта.

"Теперь что касается формулировки о конфликте между Украиной и Россией - между Украиной и Россией нет конфликта. Донбасс - это исключительно внутриукраинский конфликт", - сказал он российским журналистам.

Песков также ответил на вопрос о том, как в Кремле отнесутся к тому, если президент США Дональд Трамп встретится в первую очередь с президентом Украины Петром Порошенко, а не с Владимиром Путиным.

"Мы не вправе как-то комментировать приоритеты внешнеполитические других стран, в том числе Соединенных Штатов Америки. Это первое. И если подобная встреча в любом случае каким-то образом поспособствует урегулированию вот этого внутриукраинского конфликта, то мы будем только рады", - ответил Песков.

На прошлой неделе Песков сказал, что надеется, что у сил, которые сосредоточены в Донбассе, "хватит боеприпасов для того, чтобы отвечать на агрессивные действия Вооруженных сил Украины".

Ранее журналист и военный эксперт Юрий Бутусов в своей статье для ZN.UA писал, что Кремлю не хватает мотивированных солдат для войны в Донбассе. Подробнее об эскалации ситуации под Авдеевкой читайте в материал "Что произошло в Авдеевке?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".