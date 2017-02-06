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В Кремле объявили войну в Донбассе "внутриукраинским конфликтом"

6 февраля в 12:09

В Москве не только считают войну "внутриукраинским конфликтом", но и будут рады урегулированию.

Авдеевка стадион
В Кремле утверждают, что украинцы воюют друг с другом
vp.donetsk.ua
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что между Россией и Украиной нет конфликта.

"Теперь что касается формулировки о конфликте между Украиной и Россией - между Украиной и Россией нет конфликта. Донбасс - это исключительно внутриукраинский конфликт", - сказал он российским журналистам.

Песков также ответил на вопрос о том, как в Кремле отнесутся к тому, если президент  США Дональд Трамп встретится в первую очередь с президентом Украины Петром Порошенко, а не с Владимиром Путиным.

"Мы не вправе как-то комментировать приоритеты внешнеполитические других стран, в том числе Соединенных Штатов Америки. Это первое. И если подобная встреча в любом случае каким-то образом поспособствует урегулированию вот этого внутриукраинского конфликта, то мы будем только рады", - ответил Песков.

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На прошлой неделе Песков сказал, что надеется, что у сил, которые сосредоточены в Донбассе, "хватит боеприпасов для того, чтобы отвечать на агрессивные действия Вооруженных сил Украины".

Ранее журналист и военный эксперт Юрий Бутусов в своей статье для ZN.UA писал, что Кремлю не хватает мотивированных солдат для войны в Донбассе. Подробнее об эскалации ситуации под Авдеевкой читайте в материал "Что произошло в Авдеевке?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA , РИА Новости ,
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Тэги Россия Песков Донбасс
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1 комментарий
  • Василь Іванович Петканич Сегодня, 12:33 Ну тепер самий час вийти на кордон з росією,побачемо її реакцію в повному ракурсі без ретушування Больше читайте здесь: http://zn.ua/WORLD/v-kremle-obyavili-voynu-v-donbasse-vnutriukrainskim-konfliktom-238226_.html Ответить Цитировать Пожаловаться
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