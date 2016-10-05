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В Кремле не ожидают "прорыва" в урегулировании ситуации в Донбассе после визита Нуланд в Москву

5 октября в 14:12

Нуланд прибыла в Москву вечером 4 октября.

Виктория Нуланд
От визита Нуланда прорыва в ситуации в Донбассе в Кремле не ждут, говорит Песков
Кремль не ожидает существенного прорыва в урегулировании ситуации на юго-востоке Украины от приезда в Москву помощника госсекретаря США Виктории Нуланд, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

"Никаких ожиданий прорыва здесь (в урегулировании ситуации на юго-востоке Украины) быть не может. Это текущая работа, которая ведется на экспертном уровне. Поэтому здесь не ставится целью достижение каких-то прорывов и еще чего-то", - сказал Песков в среду, отвечая на вопрос, следует ли ожидать конкретных результатов в урегулировании ситуации на Донбассе от приезда в Москву Нуланд. 

Песков напомнил, что США не участвуют в "нормандском формате". "Но в то же время, такой механизм обмена информацией на экспертном уровне был запущен с тем, чтобы из первых рук обеспечить доведение позиций по тем или иным вопросам, связанным с украинским урегулированием до американской стороны", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

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Ранее в Госдепе США сообщили, что Нуланд отправится в Москву для встречи с представителями российских властей, на которой обсудит ситуацию в Донбассе. В частности, отмечалось, что в Москве представитель Госдепа затронет проблемы имплементации Минских соглашений, в поддержку усилий стран "нормандского" формата и Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Как сообщают российские СМИ, ссылаясь на дипломатические источники, в Москве Нуланд обсудит украинский кризис с помощником президента РФ Владиславом Сурковым. Не исключаются также встречи помощникы госсекретаря США с руководством российского МИД. 

По материалам: Интерфакс
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Тэги Москва Нуланд Песков Кремль США Донбасс
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1 комментарий
  • Alexey Dementeev Сегодня, 15:39 А какой еще реакции ожидали от фашистской хунты Кремля?. Не для того Гитлер-Путин оккупировал Донбасс что бы так просто его отдать. Ответить Цитировать Пожаловаться
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