В Кремле не ожидают "прорыва" в урегулировании ситуации в Донбассе после визита Нуланд в Москву

Нуланд прибыла в Москву вечером 4 октября.

От визита Нуланда прорыва в ситуации в Донбассе в Кремле не ждут, говорит Песков

Кремль не ожидает существенного прорыва в урегулировании ситуации на юго-востоке Украины от приезда в Москву помощника госсекретаря США Виктории Нуланд, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Никаких ожиданий прорыва здесь (в урегулировании ситуации на юго-востоке Украины) быть не может. Это текущая работа, которая ведется на экспертном уровне. Поэтому здесь не ставится целью достижение каких-то прорывов и еще чего-то", - сказал Песков в среду, отвечая на вопрос, следует ли ожидать конкретных результатов в урегулировании ситуации на Донбассе от приезда в Москву Нуланд.

Песков напомнил, что США не участвуют в "нормандском формате". "Но в то же время, такой механизм обмена информацией на экспертном уровне был запущен с тем, чтобы из первых рук обеспечить доведение позиций по тем или иным вопросам, связанным с украинским урегулированием до американской стороны", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Ранее в Госдепе США сообщили, что Нуланд отправится в Москву для встречи с представителями российских властей, на которой обсудит ситуацию в Донбассе. В частности, отмечалось, что в Москве представитель Госдепа затронет проблемы имплементации Минских соглашений, в поддержку усилий стран "нормандского" формата и Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Как сообщают российские СМИ, ссылаясь на дипломатические источники, в Москве Нуланд обсудит украинский кризис с помощником президента РФ Владиславом Сурковым. Не исключаются также встречи помощникы госсекретаря США с руководством российского МИД.