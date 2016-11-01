В Кремле назвали "безосновательными" слова главы MI5 об угрозе со стороны России – The Guardian

Песков требовал "доказательств" того, что в Британии действуют российские шпионы.

Песков не видит доказательств того, что Россия угрожает Великобритании. vm.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверго том, что РФ разными методами пытается подорвать стабильность королевства.

"Все эти слова не соответствуют действительности", - цитирует слова российского чиновника издание The Guardian, которое опубликовало первое в истории интервью главы MI5. В нем действующий директор британского ведомства Эндрю Паркер рассказал, что Москва использует ресурсы всех государственных структур, пропаганду и кибератаки против Британии и других стран Европы. Кроме того, российские авантюры в Сирии и Украине, по его мнению, показали, как Москва пытается противопоставлять себя Западу.

"Пока кто-то не предоставит доказательства, мы будем считать эти заявления необоснованными и безосновательными", - сказал Песков в ответ.

Тем временем, другие российские чиновники тоже не удержались от едких комментариев по поводу интервью главы МИ5.

"Я бы хотела спросить главу МІ6, видит ли он тоже руку Кремля в назначении Бориса Джонсона министром иностранных дел", - заявила пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова, отказавшись уточнить, что она имела в виду.

А российское посольство в Лондоне разместило на своей странице в Twitter карикатуру, подписав, что "грустно наблюдать за профессионалами, которые погрязли в своем созданном пропагандой мире".

Ранее издание Sueddeutsche Zeitung писало, что Россия пытается вести "холодную войну", но она не СССР. Кроме ядерного оружия, у России ничего не осталось от величия СССР. У нее сейчас есть лишь около половины от 286-миллионного населения Советского союза. А экономику России можно сравнить разве что с испанской во времена кризиса.

Издание New York Times писало, что новая Холодная война не началась, но Путину нравится портить чужие планы. Ряд киберстратегов и молодых дипломатов жалуются на протяжении последних девяти месяцев, что неспособность наметить границы дозволенного поощрила Путина выяснить, что еще он может сделать, особенно во времена политического перехода в США.