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В Кремле анонсировали встречу Путина и Трампа в июле

13 февраля в 13:32

Кремль надеется, что встреча может пройти и раньше.

Трамп Путин
Встреча Путина и Трампа состоится в июле
Cebas1 / Depositphotos
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся во время саммита "двадцатки" в Германии. Песков отметил, что между лидерами стран может состояться и более ранняя встреча, однако ее дата пока не известна, пишет "Интерфакс".

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Как сообщалось, 28 января президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора высказались за объединение усилий в борьбе с главной угрозой – международным тероризмом.

Ранее, министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что позитивно расценивает заявления нового президента США Дональда Трампа по ситуации в Украине. Лавров добавил, что считает позицию Трампа более взвешенной, чем позицию предыдущего президента.

По материалам: Интерфакс
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Тэги Россия Путин США Трамп
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