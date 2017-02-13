В Кремле анонсировали встречу Путина и Трампа в июле

Кремль надеется, что встреча может пройти и раньше.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что Владимир Путин
и Дональд Трамп встретятся во время саммита "двадцатки" в Германии. Песков отметил, что между лидерами стран может состояться и более ранняя встреча, однако ее дата пока не известна, пишет "Интерфакс"
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Как сообщалось, 28 января президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп
в ходе телефонного разговора высказались за объединение усилий в борьбе с главной угрозой – международным тероризмом.
Ранее, министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что позитивно расценивает заявления нового президента США Дональда Трампа по ситуации в Украине. Лавров добавил, что считает позицию Трампа более взвешенной, чем позицию предыдущего президента.
По материалам:
Интерфакс