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В Краснодаре истребитель застрял в автомобильной пробке

1 октября в 00:51

Самолет везли на местную военную базу.

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Истребитель возвышался над машинами в пробке
Скриншот из YouTube
В Интернете опубликовано видео транспортировки истребителя по улицам российского Краснодара. Ролик был снят на видеорегистратор водителем, который ехал вслед за тралом, перевозившим необычный груз.

В описании к видео поясняется, что кадры были сняты на улице Дзержинского утром. В это время здесь часто бывают пробки, в одну из них и попал самолет.

"Огромная военная техника занимала практически всю полосу движения и возвышалась над дорожной пробкой", – написано в комментарии к ролику.

Позже стало известно, что истребитель перевозили на местную военную базу.

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Напомним, в июне нынешнего года в подмосковном Наро-Фоминске перевернулся танк Т-80. Автомобиль, который перевозил боевую машину, не вошел в поворот, в результате чего танк упал и перевернулся.

По материалам: ZN.UA
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Тэги истребитель перевозка самолет танк ролик видеорегистратор
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