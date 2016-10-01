В Краснодаре истребитель застрял в автомобильной пробке

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Самолет везли на местную военную базу.

Истребитель возвышался над машинами в пробке Скриншот из YouTube

В Интернете опубликовано видео транспортировки истребителя по улицам российского Краснодара. Ролик был снят на видеорегистратор водителем, который ехал вслед за тралом, перевозившим необычный груз.

В описании к видео поясняется, что кадры были сняты на улице Дзержинского утром. В это время здесь часто бывают пробки, в одну из них и попал самолет.

"Огромная военная техника занимала практически всю полосу движения и возвышалась над дорожной пробкой", – написано в комментарии к ролику.

Позже стало известно, что истребитель перевозили на местную военную базу.

Напомним, в июне нынешнего года в подмосковном Наро-Фоминске перевернулся танк Т-80. Автомобиль, который перевозил боевую машину, не вошел в поворот, в результате чего танк упал и перевернулся.