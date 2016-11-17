В Конгресс США внесли законопроект о прямых выборах президента

За всю историю США зафиксировано пять случаев, когда победитель по голосам избирателей не становится президентом.

Боксер выступила за упразднение коллегии выборщиков Official homepage of Senator Barbara Boxer

Cенатор от штата Калифорния, демократ Барбара Боксер, открыто поддерживающая Хиллари Клинтон на президентских выборах в США, внесла на рассмотрение сената (верхняя палата парламента — Конгресса) законопроект об упразднении коллегии выборщиков, сообщает CNN

Согласно законопроекту, победитель на выборах должен определяться по итогам всенародного голосования. Боксер отметила, что коллегия выборщиков является катастрофой для демократия.

"За мою жизнь это уже вторые выборы, когда победивший кандидат проигрывает по голосам избирателей. Коллегия выборщиков устарела и является недемократической системой, которая не отражает наше современное общество. Это необходимо изменить. Каждый американец должен получить гарантию того, что его голос засчитают", — подчеркнула сенатор.

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон опередила республиканца Дональда Трампа по количеству голосов избирателей на выборах президента. Согласно последним данным, за Клинтон фактически проголосовали свыше 59 миллионов 179 тысяч граждан США, за Трампа - 59 миллионов 42 тысячи. При этом Дональд Трамп по итогам выборов станет новым президентом США.

Это уже пятый раз в истории США, когда кандидат победил во всенародном голосовании, но не стал президентов, проиграв по голосам коллегии выборщиков. Подобная ситуация была на выборах 2000 года. Тогда президентом США избрали республиканца Джорджа Буша-младшего, который набрал 47,9% голосов, хотя его соперник от демократов Альберт Гор набрал 48,4%.

Шансы на принятие законопроекта Боксер малы. Инициатива требует внесение поправки в Концитуцию, в связи с чем должна быть утверждена тремя четвертями американских штатов в течение семи лет после принятия.

Перед выборами, экс-посол США в Украине Стивен Пайфер отмечал в комментарии для ZN.UA, что в случае победы Трампа на выборах, американская политика изменится не только в отношении Украины, но и в отношении Европы и союзников по НАТО.

А эксперт Atlantic Council Адриан Каратницкий в интервью ZN.UA сказал, что хотя президент США и имеет значительную власть в формировании внешней политики, это не означает, что он не контролируемый и может делать все, что заблагорассудится. В Конгрессе остаются "рейгановские ястребы" среди республиканцев. Вероятно они объединятся с демократами и будут сдерживать одиозного президента Трампа.