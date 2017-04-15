В Колизее состоялся предпасхальный крестный ход в главе с Папой Римским

Папа Франциск выступил с речью перед тысячами верующих, осудив происходящие в современном мире войны и кровопролития.
Из-за угрозы терактов в этом году мероприятие проходило под усиленным наблюдением полиции.
Возглавил крестный ход Папа Римский Франциск, который обратился к верующим с речью, осудим войны и кровопролития, которые происходят в современном мире.
"Стыдно за все эти картины опустошения, разрушения и упадка, которые стали в нашей жизни уже чем-то привычным", - сказал понтифик, пишет DW.
Он также осудил преследование людей по расовым, этническим, социальным и религиозным признакам. Отдельно он осудил проблему педофилии в католической церкви, назвав это позором.
Напомним, что 16 апреля христиане будут отмечать Воскресение Христово – Пасху.ZN.UA , Deutsche Welle (Українська редакція) ,