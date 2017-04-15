В Колизее состоялся предпасхальный крестный ход в главе с Папой Римским

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Папа Франциск выступил с речью перед тысячами верующих, осудив происходящие в современном мире войны и кровопролития.

Папа Римский осудил войны и рассизм logosinfo.org

В Риме в древнем Колизее вечером в Страстную пятницу состоялся традиционный крестный ход, на который собрались тысячи католиков из разных стран мира.

Из-за угрозы терактов в этом году мероприятие проходило под усиленным наблюдением полиции.

Возглавил крестный ход Папа Римский Франциск, который обратился к верующим с речью, осудим войны и кровопролития, которые происходят в современном мире.

"Стыдно за все эти картины опустошения, разрушения и упадка, которые стали в нашей жизни уже чем-то привычным", - сказал понтифик, пишет DW.

Он также осудил преследование людей по расовым, этническим, социальным и религиозным признакам. Отдельно он осудил проблему педофилии в католической церкви, назвав это позором.

Напомним, что 16 апреля христиане будут отмечать Воскресение Христово – Пасху.