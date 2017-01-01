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В КНДР заявляют о подготовке к испытанию МБР

1 января в 15:44

По словам Кима, подготовка экспериментального пуска межконтинентальной баллистической ракеты находится в финальной фазе.

Баллистическая ракета КНДР
Ким Чен Ын заявил о подготовке КНДР к испытанию МБР
ЦТАК

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время новогоднего обращения к гражданам КНДР заявил, что страна готовится к испытанию межконтинентальной баллистической ракеты (МБР).

"Научные исследования и разработка новейшего вооружения быстро продвигаются вперед. И подготовка экспериментального пуска межконтинентальной баллистической ракеты находится в финальной фазе", - сказал Ким, передает Daily Herald со ссылкой на Associated Press

Издание отмечает, что такой запуск, в случае успеха, станет большим шагом вперед для КНДР и ее ракетной программы.

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Как сообщалось, в конце ноября Совет безопасности ООН ввел новые санкции против КНДР в ответ на новые испытания ядерного оружия, которые она произвела в сентябре. Санкции ввели уже в пятый раз с момента первого ядерного испытания, которое случилось в 2006 году. 9 сентября Северная Корея провела пятое самое крупное  испытание ядерного оружия, тем самым, в очередной раз нарушив Договор о нераспространении ядерного оружия, который в свое время также подписала. 

По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,
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Тэги ядерный КНДР ракета оружие испытания
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