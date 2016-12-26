В КНДР разработают ракеты, способные поразить цели в США – СМИ

Разработку оружия планируют завершить к 2020 году.

В КНДР разрабатывают новое оружие

В Южной Корее заявили о разработке в Северной Корее (КНДР) баллистических ракет , которые способные долететь до территории США.

Такие ракеты могут появиться не позднее 2020 года, сообщил в своем докладе Институт стратегии национальной безопасности Южной Кореи, пишет издание Yonhap.

В докладе также отмечается, что за последнее время в КДНР значительно увеличилось число ядерных боеголовок.

"Серьезность ядерной программы Северной Кореи заключается в быстром росте числа боеголовок, а также в их уменьшении и диверсификации. КНДР, по-видимому, смогла разработать ядерные боеголовки наравне с усилением ядерного оружия в ходе четвертых и пятых ядерных испытаний", - говорится в отчете.

Как сообщалось, в конце ноября Совет безопасности ООН ввел новые санкции против КНДР в ответ на новые испытания ядерного оружия, которые она произвела в сентябре. Санкции ввели уже в пятый раз с момента первого ядерного испытания, которое случилось в 2006 году. 9 сентября Северная Корея провела пятое самое крупное испытание ядерного оружия, тем самым, в очередной раз нарушив Договор о нераспространении ядерного оружия, который в свое время также подписала.