В КНДР прошли самые большие учебные стрельбы в истории страны – СМИ

Стрельбы приурочены к 85-летию вооруженных сил страны.

В КНДР состоялись масштабные учения к 85 годовщине армии belvpo.com

прошли самые масштабные учебные стрельбы в истории страны, которые состоялись неподалеку города Вонсан. Учения были приурочены к 85 годовщине вооруженных сил страны, сообщает южнокорейское агентство Yonhap

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что Совет Безопасности ООН должен отреагировать на очередные испытания ядерного оружия в КНДР

Напомним, в ночь на 16 апреля в КНДР состоялись неудачные испытания баллистической ракеты. Попытка ракетного запуска была предпринята на следующий день после того, как в Северной Корее прошел военный парад, посвященный 105-ой годовщине со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена. На параде впервые были показаны баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) Pukkuksong-2.

19 апреля Россия заблокировала заявление Совета Безопасности ООН, осуждающее ракетные и ядерные испытания в КНДР. В то же время, Китай был готов поддержать проект документа.