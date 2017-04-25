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В КНДР прошли самые большие учебные стрельбы в истории страны – СМИ

25 апреля в 09:54

Стрельбы приурочены к 85-летию вооруженных сил страны.

Армия КНДР
В КНДР состоялись масштабные учения к 85 годовщине армии
belvpo.com
В Северной Корее прошли самые масштабные учебные стрельбы в истории страны, которые состоялись неподалеку города Вонсан. Учения были приурочены к 85 годовщине вооруженных сил страны, сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

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Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что Совет Безопасности ООН должен отреагировать на очередные испытания ядерного оружия в КНДР введением новых санкций против северокорейского режима.

Напомним, в ночь на 16 апреля в КНДР состоялись неудачные испытания баллистической ракеты. Попытка ракетного запуска была предпринята на следующий день после того, как в Северной Корее прошел военный парад, посвященный 105-ой годовщине со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена. На параде впервые были показаны баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) Pukkuksong-2.

19 апреля Россия заблокировала заявление Совета Безопасности ООН, осуждающее ракетные и ядерные испытания в КНДР. В то же время, Китай был готов поддержать проект документа.

По материалам: ZN.UA
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Тэги КНДР годовщина Корея
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