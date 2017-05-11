В Китае в результате землетрясения погибли не менее восьми человек

Развернута спасательная операция, периодически отмечаются афтершоки.

В Китае - землетрясение, есть жертвы dnevnik.hr

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая рано утром в четверг, 11 мая произошло землетрясение магнитудой 5,4, жертвами которого, по предварительным данным, стали не менее восьми человек.

Толчки зафиксированы около границы Синьцзяна с Таджикистаном, Афганистаном и Пакистаном, пишет "Интерфакс" со ссылкой на китайские СМИ.

Всем пострадавшим (насчитали 11 травмированных) оказывается медицинская помощь, развернута спасательная операция, периодически отмечаются афтершоки.

Хотя сила землетрясения не была слишком большой, оно стало достаточно серьезным в связи с небольшой глубиной залегания эпицентра.

Ранее сообщалось, что в Украине в ночь 28 декабря ощущалось землетрясение, которое произошло в Румынии.