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В Китае в результате взрыва на шахте погибли 33 человека

2 ноября в 08:08

Поисково-спасательные работы завершены, тела шахтеров подняли на поверхность

шахта уголь1 шахтер1 dtek
На шахте в Китае погибли 33 горняка
dtek.com
На угольной шахте в городе Лайсу на юго-западе Китая произошел взрыв, в результате которого погибли 33 человека.

Трагедия произошла еще 31 октября, сообщил 2 ноября китайский телеканал CCTV. Сообщается, что на данный момент все поисково-спасательные операции завершены, тела горняков подняли на поверхность.

Известно также, что во время взрыва в забое находились 35 человек, двоим шахтерам удалось спастись. 

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Напомним, в Украине 26 августа на шахтоуправлении "Покровское" в городе Покровске (бывший  Красноармейск) Донецкой области произошел взрыв метанаШесть горняков получили ранения. В момент взрыва на аварийном участке находились 246 горняков, все они подняты на поверхность.

По материалам: ZN.UA
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