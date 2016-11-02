В Китае в результате взрыва на шахте погибли 33 человека

Поисково-спасательные работы завершены, тела шахтеров подняли на поверхность

На шахте в Китае погибли 33 горняка dtek.com

На угольной шахте в городе Лайсу на юго-западе Китая произошел взрыв, в результате которого погибли 33 человека.

Трагедия произошла еще 31 октября, сообщил 2 ноября китайский телеканал CCTV. Сообщается, что на данный момент все поисково-спасательные операции завершены, тела горняков подняли на поверхность.

Известно также, что во время взрыва в забое находились 35 человек, двоим шахтерам удалось спастись.

Search and rescue work ends following gas explosion at Chongqing mine, with the bodies of all 33 miners recovered pic.twitter.com/CquwewuVcG — CCTVNEWS (@cctvnews) 2 листопада 2016 р.

Напомним, в Украине 26 августа на шахтоуправлении "Покровское" в городе Покровске (бывший Красноармейск) Донецкой области произошел взрыв метана. Шесть горняков получили ранения. В момент взрыва на аварийном участке находились 246 горняков, все они подняты на поверхность.