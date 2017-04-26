В Китае построили новый авианосец

Авианосец строился по подобию корабля "Ляонин", который раньше был украинским "Варягом".

В Китае построили второй авианосец, он почти такой же, как и первый авианесущий крейсер wikipedia

В Китае спустили на воду новый авианосец Военно-морских сил Народно-освободительной армии КНР. Корабль будет принят на вооружение в 2020 году, после проведения ходовых испытаний.

Новый корабль строился по образцу авианосца "Ляонин", который в 1990-х годах китайцы купили у Украины. "Ляонин" ранее был недостроенным тяжелым авианесущим крейсером "Варяг".

Новый авианосец имеет несколько большие размеры и ряд модификаций.

Кроме того, Китай в настоящее время также ведет строительство третьего "плавучего аэродрома" больших габаритов, который представляет из себя совершенно новый проект. Высказывались предположения, что он может быть оснащен ядерной силовой установкой и несколькими паровыми катапультами, сообщает "ТАСС" со ссылкой на китайское агентство "Синьхуа".

"Ляонин" состоит на вооружении ВМС Китая с 2012 года, построен корпус судна в Николаеве. Его строительство началось в 1985 году. После распада СССР в 1992 году корабль достался Украине, постройка была прекращена в 1998 году. Куплен Китаем за 25 миллионов долларов официально с целью организации плавучего центра развлечений. Отбуксирован в Китай и достроен как авианосец. 25 сентября 2012 вошёл в состав ВМФ Китая