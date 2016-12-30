В Китае экс-руководителя контрразведки обвинили во взяточничестве

Это второй случай с высокопоставленным чиновником министерства общественной безопасности КНР, против которого расследуют дело о коррупции.
По данным следствия, он помогал бизнесу своих родственников.
Ма стал вторым высокопоставленным чиновником министерства общественной безопасности, против которого расследуют дело о коррупции.
В 2015 году бывшего главу спецслужбы Чжоу Юнкана приговорили к пожизненному заключению, а в 2016 году к различным тюремным срокам были приговорены члены его семьи.
В октябре сообщалось, что в Китае за три года завели дела о коррупции на миллион чиновников.Русская служба Би-би-си