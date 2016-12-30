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В Китае экс-руководителя контрразведки обвинили во взяточничестве

30 декабря в 17:43

Это второй случай с высокопоставленным чиновником министерства общественной безопасности КНР, против которого расследуют дело о коррупции.

китайские военные Китай1
В Китае предъявили обвинения в коррупции бывшему заместителю министра общественной безопасности
Prime minister of Canada
В Китае предъявили обвинения в коррупции бывшему заместителю министра общественной безопасности Ма Цзяню - его обвиняют во взятках и превышении должностных полномочий.

По данным следствия, он помогал бизнесу своих родственников.

Ма стал вторым высокопоставленным чиновником министерства общественной безопасности, против которого расследуют дело о коррупции.

В 2015 году бывшего главу спецслужбы Чжоу Юнкана приговорили к пожизненному заключению, а в 2016 году к различным тюремным срокам были приговорены члены его семьи.

В октябре сообщалось, что в Китае за три года завели дела о коррупции на миллион чиновников.

По материалам: Русская служба Би-би-си
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Тэги коррупция чиновники Китай
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