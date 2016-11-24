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В Китае обрушилась электростанция, погибли 40 человек

24 ноября в 07:49

Под завалами обрушившейся конструкции остаются не менее 22 человек, к поискам привлекли роботов.

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Под завалами электростанции в Китае ищут пропавших рабочих
EPA
В городе Фэнчэн на востоке Китая утром в четверг, 24 ноября, обрушились строительные конструкции охладительной башни на электростанции.

По последним данным погибли не менее 40 человек, сообшает  ТАСС со ссылкой на китайские СМИ.

На месте ЧП в момент обрушения находились 68 человек, судьба 26 остается неизвестной.

Сейчас идут спасательные работы. К поискам людей, оставшихся под завалами, привлечены девять специально обученных собак, а также два робота-спасателя.

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Как сообщалось, в городе Данян в центральном Китае в августе 2016 года в результате взрыва на электростанции погибли более 20 человек. 

По материалам: ТАСС
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