В Китае обрушилась электростанция, погибли 40 человек

Под завалами обрушившейся конструкции остаются не менее 22 человек, к поискам привлекли роботов.
По последним данным погибли не менее 40 человек, сообшает ТАСС со ссылкой на китайские СМИ.
На месте ЧП в момент обрушения находились 68 человек, судьба 26 остается неизвестной.
Сейчас идут спасательные работы. К поискам людей, оставшихся под завалами, привлечены девять специально обученных собак, а также два робота-спасателя.
Как сообщалось, в городе Данян в центральном Китае в августе 2016 года в результате взрыва на электростанции погибли более 20 человек.ТАСС