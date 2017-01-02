В Китае из-за густого смога частично перекрыли автомагистрали и отменили авиарейсы

В 25 городах страны объявлен максимальный "красный" уровень опасности, в Пекине – один из самых высоких – "оранжевый".

Уровень содержания опасных частиц в китайском смоге в 12 раз превышает допустимую норму instagram/wz5546585

Северные и центральные регионынакрыл густой смог, сообщает Deutsche Welle . В среднем он коснулся более 460 миллионов китайцев в шести провинциях страны.

Смог ухудшил видимость, чем помешал работе авто и авиатранспорта, сообщает агентство dpa. Из-за плохой видимости были перекрыты участки минимум 30 автомагистралей, кроме того, в аэропортах страны отменили несколько рейсов.

В Пекине из-за высокго загрязнения воздуха еще на три дня продлили "оранжевый" уровень опасности. Это второй высший уровень опасности, принятый в стране.

До снятия данного уровня опасности грузовики не смогут въехать в центр города, а некоторые промышленные предприятия должны будут прекратить свою работу.

В прошлые выходные в 25-ти китайских городах был объявлен максимально высокий "красный" уровень опасности. Содержание опасных для здоровья частиц в воздухе превысило показатель в 300 микрограмм на кубический метр, что в 12 раз превышает рекомендуемые нормы. Такой уровень загрязнения воздуха сохраняется в Китае уже две недели.

Напомним, ранее из-за высокого уровня смога в воздухе в Пекине на три дня отменили занятия в школах. 19 декабря в столице Китая действовал максимально высокий "красный" уровень опасности.

Основными источниками смога в Китае являются автотранспорт и угольные электростанции.