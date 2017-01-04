В Китае чиновник пытался убить мэра, а после застрелился сам

Вооруженный чиновник после выстрелов в своих коллег застрелился на месте преступления.
По информации китайских СМИ, стрелявший - глава отдела по земельным вопросам городской администрации Паньчжихуа - вошел в конференц-зал, где проходило заседание, и выстрелил в мэра и председателя компартии города.
Оба были ранены, но не смертельно: вооруженный чиновник после выстрелов в своих коллег застрелился на месте преступления.
Пока неясно, что стало причиной этого инцидента. Вооруженные нападения в Китае крайне редки.Русская служба Би-би-си