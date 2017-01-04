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В Китае чиновник пытался убить мэра, а после застрелился сам

4 января в 15:49

Вооруженный чиновник после выстрелов в своих коллег застрелился на месте преступления.

китайские военные Китай1
Чиновник города Паньчжихуа провинции Сычуань выстрелил в двоих своих коллег
Prime minister of Canada
В КНР чиновник города Паньчжихуа провинции Сычуань выстрелил в двоих своих коллег, после чего застрелился.

По информации китайских СМИ, стрелявший - глава отдела по земельным вопросам городской администрации Паньчжихуа - вошел в конференц-зал, где проходило заседание, и выстрелил в мэра и председателя компартии города.

Оба были ранены, но не смертельно: вооруженный чиновник после выстрелов в своих коллег застрелился на месте преступления.

Пока неясно, что стало причиной этого инцидента. Вооруженные нападения в Китае крайне редки.

По материалам: Русская служба Би-би-си
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Тэги чиновники вооружение преступление
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