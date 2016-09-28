В Киеве готовы передать производство по MH17 Нидерландам, если дело окажется в украинском суде

Пять стран, чьи граждане погибли в результате трагедии рейса MH17, пытаются найти пути легитимизации механизма по привлечению виновных к уголовной ответственности.
В среду, 28 сентября, международные следователи в своем промежуточном отчете первого этапа работы Совместной следственной группы (Joint Investigation Team, JIT) подтвердили причастность пророссийских боевиков к уничтожению MH17.
В статье отмечается, что возможности привлечения к уголовной ответственности виновных обсуждались 20 сентября на встрече министров иностранных дел стран — участниц JIT во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Ныне "пятеркой" рассматриваются два основных варианта.
"Первый — создание трибунала без одобрения СБ ООН. Однако данный судебный механизм имеет существенные недостатки. Главный из которых — подобный суд дает российской дипломатии больше возможностей для того, чтобы подвергать сомнению его легитимность в деле по MH17 и дискредитировать его результаты. Кроме того, препятствием является законодательство Бельгии, которое не дает возможности создать трибунал без одобрения СБ ООН",- сказано в статье.
Второй путь — рассмотрение дела в национальных судах стран, имеющих юрисдикцию по данному делу. В случае выбора данного варианта дело будет передано в суд либо Украины, на территории которой совершено преступление (locus delicti), либо Нидерландов — страны с наибольшим количеством жертв.
"Однако передача дела Украине вызовет предсказуемую реакцию Кремля, чьи пропагандисты будут ежедневно рассказывать своим согражданам и мировому сообществу, какой украинский суд предвзятый и заангажированный. Иными словами, российские власти не только ни при каких обстоятельствах в ближайшие годы не признают вынесенный вердикт по делу MH17, но и вообще не будут сотрудничать с судом", - подчеркивает автор.
Опасность подобного развития событий понимают представители всех стран, входящих в JIT. Поэтому, по информации ZN.UA, в Киеве готовы передать производство в этом деле от Украины к Нидерландам, судебная система которой имеет в мире высокую репутацию.
Детальней читайте в статье Владимира Кравченко "МН17: за полшага до истины. Следователи установили российские корни "Бука"".
17 июля 2014 года в Донецкой области рядом с поселком Шахтерск в зоне боевых действий был сбит Боинг-777 "Малайзийских авиалиний", следовавшего рейсом MH17 "Амстерлам-Куала-Лумпур". Все 298 человек, которые находились на борту самолета, погибли.
13 октября состоялась презентация доклада Совета безопасности Нидерландов, согласно которому самолет рейса MH17 был сбит ракетой комплекса "Бук" российского производства. В то же время, в докладе не названы ответственные за запуск этой ракеты.ZN.UA