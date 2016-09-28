В Киеве готовы передать производство по MH17 Нидерландам, если дело окажется в украинском суде

Пять стран, чьи граждане погибли в результате трагедии рейса MH17, пытаются найти пути легитимизации механизма по привлечению виновных к уголовной ответственности.

Передача дела Украине вызовет предсказуемую реакцию Кремля

Поскольку результаты повторного обращения СБ ООН легко спрогнозировать, пять стран должны найти судебный инструмент, легитимность которого Кремлю было бы сложно оспорить, говорится в статье на ZN.UA

В среду, 28 сентября, международные следователи в своем промежуточном отчете первого этапа работы Совместной следственной группы (Joint Investigation Team, JIT) подтвердили причастность пророссийских боевиков к уничтожению MH17.

В статье отмечается, что возможности привлечения к уголовной ответственности виновных обсуждались 20 сентября на встрече министров иностранных дел стран — участниц JIT во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Ныне "пятеркой" рассматриваются два основных варианта.

"Первый — создание трибунала без одобрения СБ ООН. Однако данный судебный механизм имеет существенные недостатки. Главный из которых — подобный суд дает российской дипломатии больше возможностей для того, чтобы подвергать сомнению его легитимность в деле по MH17 и дискредитировать его результаты. Кроме того, препятствием является законодательство Бельгии, которое не дает возможности создать трибунал без одобрения СБ ООН",- сказано в статье.

Второй путь — рассмотрение дела в национальных судах стран, имеющих юрисдикцию по данному делу. В случае выбора данного варианта дело будет передано в суд либо Украины, на территории которой совершено преступление (locus delicti), либо Нидерландов — страны с наибольшим количеством жертв.

"Однако передача дела Украине вызовет предсказуемую реакцию Кремля, чьи пропагандисты будут ежедневно рассказывать своим согражданам и мировому сообществу, какой украинский суд предвзятый и заангажированный. Иными словами, российские власти не только ни при каких обстоятельствах в ближайшие годы не признают вынесенный вердикт по делу MH17, но и вообще не будут сотрудничать с судом", - подчеркивает автор.

Опасность подобного развития событий понимают представители всех стран, входящих в JIT. Поэтому, по информации ZN.UA, в Киеве готовы передать производство в этом деле от Украины к Нидерландам, судебная система которой имеет в мире высокую репутацию.

Детальней читайте в статье Владимира Кравченко "МН17: за полшага до истины. Следователи установили российские корни "Бука"".

17 июля 2014 года в Донецкой области рядом с поселком Шахтерск в зоне боевых действий был сбит Боинг-777 "Малайзийских авиалиний", следовавшего рейсом MH17 "Амстерлам-Куала-Лумпур". Все 298 человек, которые находились на борту самолета, погибли.

13 октября состоялась презентация доклада Совета безопасности Нидерландов, согласно которому самолет рейса MH17 был сбит ракетой комплекса "Бук" российского производства. В то же время, в докладе не названы ответственные за запуск этой ракеты.