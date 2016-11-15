В Казахстане выпустили банкноту с изображением действующего президента

Купюра номиналом в 10 тысяч тенге выпущена по случаю 25-летия независимости страны.

Купюра с Назарбаевым выйдет в обращение с 1 декабря Хабар

В Национальном банке Казахстана презентовали новую купюру достоинством в 10 тыс. тенге, на которой изображен действующий президент государства Нурсултан Назарбаев.

В обращение банкнота выйдет с 1 декабря, сообщает казахский телеканал "Хабар 24".

Также презентована новая монета номиналом в 5 тыс. тенге. Выпуск монеты и банкноты посвящен 25-летию независимости Казахстана.

76-летний Назарбаев – первый и единственный президент Казахстана. Рекордсмен по длительности пребывания у власти на постсоветском пространстве (является первым лицом республики с 22 июня 1989 года — более четверти века). Носитель официального титула "Лидер Нации".