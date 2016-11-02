В Казахстане приговорили к смертной казни террориста, расстрелявшего нескольких полицейских

27-летний казахстанец в июле 2016 года напал на отделение полиции в Алматы, погибли 10 человек.

В Казахстане вынесли приговор террористу paulmhill / Depositphotos

Суд в Алматы (Казахстан) приговорил к смертной казни совершившего в июле в этом городе теракт 27-летнего Руслана Кулекбаева. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит, сообщили в пресс-службе специализированного суда Алматы, передает ТАСС.

Преступник совершил нападение на здания полиции и департамента Комитета национальной безопасности, в результате чего погибли восемь сотрудников правоохранительных органов и двое мирных граждан.

Суд проходил в СИЗО, где содержался обвиняемый. Материалы уголовного дела составили 60 томов. Вместе с Кулекбаевым перед судом предстали еще пять человек, которые "обвиняются в незаконном хранении, ношении, приобретении, а также изготовлении огнестрельного оружия и совершении разбойного нападения на предпринимателя М. совместно с Кулекбаевым". На смертной казни для основного обвиняемого настаивали как родственники погибших, так и сторона обвинения. Защищали преступников 6 адвокатов.

В Казахстане действует мораторий на приведение в исполнение смертных приговоров, однако суды вправе выносить такую меру наказания. Последний раз смертные приговоры в стране приводились в исполнение в 2016 году.