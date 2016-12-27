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В Казахстане найден мертвым сотрудник Генконсульства России - СМИ

27 декабря в 13:21

Роман Скрыльников, как сообщили в посольстве РФ, скончался от инфаркта.

Казахстан
Скрыльников, как сообщает росСМИ, скончался от инфаркта
yvision.kz
В Усть-Каменогорске (административный Восточно-Казахстанской области) от инфаркта скончался гражданин России, сотрудник посольства РФ, Роман Скрыльников, сообщили агентству РИА Новости в посольстве России.

"26 декабря от инфаркта скончался командированный в Усть-Каменогорск сотрудник Скрыльников Роман Сергеевич", — сообщил представитель посольства.

Собеседник агентства добавил, что умерший не являлся дипломатом, как ранее об этом сообщили СМИ.

Скрыльников был командирован в Генконсульство РФ в Усть-Каменогорске.

Накануне стало известно о том, что начальника управления в "Роснефти" нашли мертвым в машине. Как написали росСМИ, Олег Еровинкин скончался, по предварительным данным, от сердечного приступа.

Напомним, на открытии художественной выставки в Анкаре в понедельник, 19 декабря, 22-летний сотрудник полицейского спецназа Мевлют Мерт Алтынаш  застрелил российского посла в Турции Андрея Карлова. Нападавший был одет в костюм охранника галереи. Во время стрельбы нападавший выкрикивал:  "Это месть за Алеппо. Мы умираем там, ты умрешь здесь". Алтынаш убил Карлова несколькими выстрелами из пистолета. В результате атаки пострадали еще два человека. Напавший был уничтожен турецким спецназом.

По материалам: РИА Новости
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