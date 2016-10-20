В Каталонии сняли запрет на корриду

В заявлении суда говорится, что коррида является частью исторического наследия страны.

Конституционный суд Испании отменил запрет на корриду в Каталонии vseason.ykt.ru

Конституционный суд Испании аннулировал запрет на проведение корриды в автономном сообществе Каталония.

Согласно решению суда, запрет выходит за рамки компетенции местных властей, а сами бои, по словам источника, "являются составляющей частью культурного наследия" Испании.

Обжалование решения как противоречащего основному закону Испании, было инициировано 50 членами верхней палаты испанского парламента.

В 2012 году Каталония стала вторым испанским регионом, полностью запретившим корриду. За запрет корриды выступали защитники животных. В 1991 году коррида была запрещена на Канарских островах.