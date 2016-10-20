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В Каталонии сняли запрет на корриду

20 октября в 17:05

В заявлении суда говорится, что коррида является частью исторического наследия страны.

коррида
Конституционный суд Испании отменил запрет на корриду в Каталонии
vseason.ykt.ru
Конституционный суд Испании аннулировал запрет на проведение корриды в автономном сообществе Каталония.

Согласно решению суда, запрет выходит за рамки компетенции местных властей, а сами бои, по словам источника, "являются составляющей частью культурного наследия" Испании.

Обжалование решения как противоречащего основному закону Испании, было инициировано 50 членами верхней палаты испанского парламента.

В 2012 году Каталония стала вторым испанским регионом, полностью запретившим корриду. За запрет корриды выступали защитники животных. В 1991 году коррида была запрещена на Канарских островах.

По материалам: Интерфакс-Украина , Интерфакс ,
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Тэги коррида Испания запрет суд Каталония
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